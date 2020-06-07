بعد غضب من متابعيه... اعترافات جريئة لتركي آل الشيخ

وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، رسالة إلى جماهير الكرة الإسبانية رسالة إلى عشاق وجماهير كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد: "أحبائي الهلاليين والنصراويين والاتحاديين والأهلاوية والشبابية وكل الأندية في بلدنا الكبير.. دعونا نحب الكرة بدون تجريح أو أخطاء أو إساءة لأحد".

وأضاف، "في الأخير هي كرة وروح رياضية.. حب فريقك مثلما تريد، لكن بس بدون إساءة أو تشكيك أو قذف أو تجريح أو تقليل".

ياحبايبي الهلالين والنصراويين والاتحاديين والاهلاوية والشبابية وكل الاندية في بلدنا الكبير ... خلونا نحب الكورة بدون تجريح أو خطاء أو أساءه ل أحد ... في الأخر كوره وروح رياضية ...حب فريقك زي ماتبي بس بدون أساءه او تشكيك أو قذف أو تجريح أو تقليل 🇸🇦🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 7, 2020

ورد أحد متابعي رئيس هيئة الترفيه السعودية على تغريدته قائلا، "طيب... أتحداك تقول إنك منعت نواف (العابد) و(ياسر) الشهراني من الانتقال للنصر.. يا أخي اعترف بما أنها كرة".

ورد آل الشيخ عليه قائلا، "نعم... أعترف وكان وقتها ميثاق الشرف موجود... ومعهم السومة ويحيى الشهري وغيرهم، وقتها كانت وجهة نظري الالتزام بميثاق الشرف ولم أكن أريد زيادة الأسعار... يمكن أكون على صواب أو لا".

طيب اتحداك تقول انك منعت نواف والشهراني من انتقالهم للنصر ! ياخي اعترف بما انها كورة — ❼ الكاسبر (@AL_Casber) June 7, 2020

وبخصوص ارتدائه لقميص الهلال وتقبيله له، رد آل الشيخ على المتابع بقوله: "يا أخ.. الوزير إنسان يشجع.. وليس ماكينة ولا جماد".

وقال مغرد آخر موجها كلامه لآل الشيخ، "الكورة ما رجعت حلوة إلا يوم ابتعدت وفهمك كفاية". ليرد عليه رئيس هيئة الترفيه السعودية قائلا، " يارب ... شي يفرحني ... وأكيد كنت مقصر".

هاذا مزح اصدقاء ولا اساءت ل احد — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 7, 2020

وحول الفيديو المتداول لتركي آل الشيخ وهو يقوم بتكسير شاشة التلفزيون بعد أحد مباريات لعبة "البلاي ستيشن" قال رئيس هيئة الترفيه السعودية، "هذا مزح أصدقاء ولا إساءة لأحد".