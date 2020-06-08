الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يحدد مصير الدوري إذا ما توقف مجددا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن موقفه في حال اضطر مجددا لإيقاف بطولة الدوري بسبب وباء كورونا.

وكشف الاتحاد يوم الإثنين أنه سيلجأ في هذه الحالة إلى المباريات الفاصلة لتحديد الترتيب النهائي للبطولة.

وتوقفت بطولة الدوري الإيطالي منذ مارس/آذار الماضي، على أن تستأنف في 20 يونيو/حزيران الجاري.

ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب الترتيب بفارق نقطة عن لاتسيو الوصيف، وبفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان الثالث وللأخير مباراة مؤجلة.