الصين... إيقاف 6 لاعبين انتهكوا قواعد كورونا

قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف ستة لاعبين من منتخب الصين دون 19 عاما لمدة ستة أشهر، لمخالفتهم قواعد الوقاية من فيروس كورونا واحتساء الكحول في وقت متأخر من الليل.

وتم فرض عقوبات على اللاعبين من جانب أنديتهم، بعدما تبين أنهم غادروا معسكر المنتخب من دون إذن.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن الاتحاد الصيني: "لقد كان انتهاكا خطيرا للوائح مكافحة الوباء، وأثر سلبا على الفريق بأكمله".

وسيتم منع اللاعبين من خوض أي مباريات ينظمها اتحاد الكرة حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، كما لن يسمح لهم بالمشاركة مع المنتخب.

وأعلن بطل الدوري الصيني الممتاز فريق "شنغهاي سيبغ"، أنه قرر تعليق رواتب ثلاثة من لاعبيه بسبب هذه المخالفة.