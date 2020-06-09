رجل أعمال أمريكي يزاحم محمد بن سلمان على شراء نيوكاسيل يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن سعي رجل أعمال أمريكي للاستحواذ على نادي "نيوكاسيل يونايتد" المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، يستعد رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس لتقديم عرض رسمي لشراء نيوكاسل، في حال تأكد فشل عملية بيع النادي لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب أولا فشل مفاوضات ضم النادي من جانب صندوق الاستثمار السعودي.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي منذ فترة لشراء نادي نيوكاسيل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

إلى الآن لم تتم الصفقة حيث لم تتخذ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قرارها بشأن العرض السعودي.

يذكر أن نيوكاسيل يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.