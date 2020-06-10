حفلة شواء تعجل برحيل نجم ريال مدريد عن الفريق... صور

أثار اللاعب الصربي ونجم ريال مدريد لوكا يوفيتش، موجة من ردود الأفعال الغاضبة بعد ظهوره في حفلة شواء في الوقت الذي لا تزال فيه قدمه مصابة بالإضافة لعدم التزامه بقواعد التباعد الاجتماعي الذي يفرضه النادي على لاعبيه.

ونشر الصربي صورا له على صفحته الخاصة على "إنستغرام"، برفقة أصدقائه في حفلة للشواء في الوقت الذي لا يزال يعاني فيه من إصابة بقدمه.

ليقوم اللاعب بحذف الصورة سريعا، بعد موجة من الهجوم العنيف الذي تعرض له من منتقديه.

🥩 ¿Otro lío más de Luka Jovic?



😷 El protocolo de #LaLiga estipula que los jugadores no pueden salir de su domicilio más que para hacer deporte, pero no matiza si se pueden hacer eventos con amigos en el propio domicilio https://t.co/JyBKsu0Vtk — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2020

من جهته برأ رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، اللاعب من تهمة التباعد الاجتماعي، في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو".

مضيفا أن يوفيتش مصاب ولا يتدرب مع ريال مدريد، وبالتالي عليه الانتباه لنفسه وعدم الاختلاط كثيرا مع الآخرين.

LOS JUGADORES QUE SE HAN SALTADO LA CUARENTENA #AgendaFOXenCasa



Algunos futbolistas que no han respetado la distancia:



➡ Luka Jovic



➡ Eduardo Vargas



➡ Y los que fueron suspendido por ¡6 MESES!@MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/nFy8F8SBjX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 9, 2020

وبحسب الصحافة الإسبانية فإن تصرفات الصربي تسرع من عملية مغادرته للملكي، في الوقت الذي لم يحقق فيه الآمال الموضوعة عليه من قبل النادي.