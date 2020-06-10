مفاجأة... مرتضى منصور وافق على قرار تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء البطولة

كشف رئيس نادي "الاتحاد" السكندري في مصر، محمد مصيلحي، عن موافقة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ورئيس نادي "المصري" البورسعيدي سمير حلبية، على تتويج الأهلي بالدوري حال إلغاء المسابقة في الغرف المغلقة ثم تراجعا عن قرارهما في التصريحات الإعلامية.

وقال مصيلحي، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت" مع الإعلامي أحمد شوبير: "جميع الأندية وافقت على تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري ولا يوجد مشاكل حول الأمر، كما تم طرح إلغاء الهبوط لتفادي أزمة الدوري الفرنسي الحالية".

وصرح: "رأيت تصريحات غريبة من محمد الخولي نائب "المصري" في وسائل الإعلام عن رفض "المصري" تتويج الأهلي بالدوري في حال إلغاء المسابقة، وهو بعيد كل البعد عن موافقة سمير حلبية رئيس النادي المصري على تتويج الأهلي بالدوري في محادثات مع أندية الدوري حينما تم تكليفي بمفاوضات مع الأندية لحسم مصير البطولة".

وتابع رئيس "الاتحاد" السكندري، "رئيس الزمالك لم يعارض أيضا فكرة تتويج الأهلي بالدوري مثل "المصري" في الغرف المغلقة ثم وجدت تراجعا عن الترحيب في وسائل الإعلام، كنا متفقين أن مفيش هبوط وأن الأهلي يبقى البطل وأن الموسم الجديد يكون دوري مجموعتين".

واختتم تصريحاته قائلا: "إذا لم يتوج الأهلي باللقب وتم إلغاء الموسم سيكون من حقه رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه في التتويج باللقب حال إلغاء المسابقة".

وكان وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، قد كشف مصير استعادة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة وخاصة دوري كرة القدم.

وقال صبحي، "إن اللجنة الطبية العليا قامت بوضع الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وتم التوافق عليه بعد مناقشات مع اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا مسؤولي وزارة الصحة".