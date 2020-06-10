هل يعود... سولشاير يتمنى رؤية رونالدو في مانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشاير، عن رغبته في رؤية نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، يعود للعب في صفوف النادي.

وصرح سولشاير الذي سبق وأن لعب بجوار البرتغالي، بأن البرتغالي هو "أفضل لاعب في العالم".

مضيفا "رونالدو دائما يرغب في أن يكون الأفضل، كما علمته البيئة التي لعب فيها في مانشستر يونايتد ليبحث دائما عن القمة".

وحول مساعدة البرتغالي من قبل نجوم الفريق السابقين والنصائح التي قدموها له قال سولشاير "رأينا أحد أفضل المواهب على الإطلاق وحاولنا بكل الطرق مساعدته، ولكني أعتقد أنّ دورنا لم يكن كبيرًا بما يكفي.

كريستيانو حقق كل ذلك لأنه يؤمن بنفسه وبقدراته"، بحسب ما نقل موقع "جول".

يذكر بأن البرتغالي لعب مع مانشستر يونايتد بين 2003 حتى 2009 لينضم إلى ريال مدريد وليصبح الهداف التاريخي للفريق الإسباني.