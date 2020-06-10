 مايكل شوماخر يصارع المرض ويخضع لعملية جديدة

ووفقا لموقع "غراند بي إكس"، إن الهدف من العملية هو استعادة النظام العصبي للسائق الأسطوري.

من جهته، أكد جراح الأعصاب نيكولا أكياري، أن سائق فيراري ومرسيدس السابق، يعاني من ضمور العضلات وهشاشة العظام بسبب استحالة القدرة على القيام بنشاط بدني.

وأوضح: "على مدى العشرين عاما الماضية، حقق العلم تقدما هائلا في مجال علاج الخلايا الجذعية.. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا ما زلنا لا نعرف سوى القليل عن دماغ الإنسان. لا يمكننا تحديد النتائج التي سيحققها هذا العلاج".

وأكمل شوماخر 51 عاما في الثالث من يناير/كانون الثاني الماضي، لكنه لم يظهر في العلن منذ الحادث الذي تعرض له خلال تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل ست سنوات، وهو الحادث الذي أدى إلى تعرضه لإصابات خطيرة في الرأس.