صدمة... إصابة محمد صلاح واحتمال غيابه عن عودة ليفربول إلى الدوري الإنجليزي

وأوضحت التقارير الإنجليزية، أن محمد صلاح قد يغيب عن ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في المباراة المقرر إقامتها يوم 21 يونيو/حزيران الجاري.
وقد يغيب عن تلك المواجهة محمد صلاح، بجانب الثنائي أندرو روبرتسون، وجورجينيو فينالدوم، اللذين تعرضا أيضا للإصابة خلال التدريبات الأخيرة.
Mo Salah, Andy Robertson and goalkeeper Adrian sat out of todays' 11v11 internal friendly at Anfield as a precaution due to minor knocks. [Via @TheKopHQ] #LFC
— Ben Dinnery (@BenDinnery) June 7, 2020
وتأكد أيضا غياب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول والمباراة الودية التي تسبق عودة الدوري الإنجليزي.
وتعرض الدولي المصري لإصابة عضلية، أثناء خوضه المران الجماعي مع الريدز.
ويتصدر ليفربول ترتيب البريمرليغ برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.
Always smiling.#LFC #LFCtraining @MoSalah pic.twitter.com/J0nzSRZOMg
— LFC Photo (@LFCphoto) June 3, 2020
ويبحث الريدز عن 6 نقاط من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الذي يغيب عن قلعة المرسيسايد منذ 30 عاما، ما يعني أنه بحاجة إلى الفوز في اثنتين من مباراياته المتبقية للتتويج رسميا باللقب.
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