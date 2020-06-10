سفير قطر لدى تركيا: لن يعوقنا الحصار عن تنظيم أفضل مونديال في التاريخ

قال السفير القطري لدى تركيا، سالم مبارك آل شافي، إن الحصار لن يعوق بلاده عن تنظيم أفضل مونديال في التاريخ، على حد وصفه.

وجاءت تصريحات السفير القطري في مقابلة أجرتها مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وقال آل شافي: "استعدادات دولة قطر لاستضافة مونديال 2022 لكرة القدم جارية، وقطعنا شوطاً كبيراً بالفعل".

وتابع سفير قطر لدى تركيا، قائلا: "يجري العمل حاليا لاستكمال المراحل النهائية من الملاعب المتبقية، بحسب المعايير المقررة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)".

وقال سالم مبارك آل شافي إن قطر تسعى لتقديم ملاعب صديقة للبيئة تتمتع بأفضل المواصفات والمقاييس.

وأوضح السفير القطري، قائلا: "سيكون مونديال 2022 في متناول الجميع من الناحية المادية".

واستمر آل شافي: "لن يعوقنا استمرار الحصار عن مواصلة استعداداتنا لهذا الاستحقاق الهام، خاصة أن فوزنا به كان السبب الرئيسي لفرض الحصار علينا ومقاطعتنا".

وقال السفير القطري: "نحن واثقون أن قطر ستنجح في تنظيم أفضل دورة لكأس العالم لكرة القدم في التاريخ".

وتابع آل شافي، بقوله: "يعلم الجميع أن لقطر باعا طويلا في استضافة الأحداث الرياضية، وقد أدى نجاحها في تنظيم مثل هذه الأحداث إلى مراكمة العديد من الخبرات والتجارب على كافة المستويات".

واستدرك الدبلوماسي القطري: "لا شك أن أهمية هذا الحدث الرياضي، قد زادت حالياً باعتباره سيكون أول حدث ترفيهي يجتمع فيه محبو كرة القدم من كل أنحاء العالم، بعد تفشي فيروس كورونا وما خلفه من خوف وعزلة".