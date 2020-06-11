الإعلان عن موعد تحديد مصير دوري أبطال أوروبا لهذا العام

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، عن احتمالية اتخاذ قرار منتصف الأسبوع، يتعلق بكيفية إقامة المباريات المتبقية في موسم دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بعد توقف المنافستين في مارس/آذار الماضي، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "يويفا" في بيان إن "لجنته التنفيذية ستجتمع عن بعد ومن خلال تقنية الفيديو في 17 يونيو/حزيران الجاري" وأن جدول الأعمال سيتضمن "بحث مستقبل مباريات دور 16 وما بعدها وما يتصل بهذه الأمور" على مستوى البطولتين.

وفي البداية كان من المقرر إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في مدينة إسطنبول التركية وإقامة نهائي الدوري الأوروبي في غدانسك البولندية لكن "يويفا" قال في الشهر الماضي، إنه يبحث "مجموعة من الخيارات" لإقامة المراحل المتبقية من البطولتين.

وتتضمن هذه الخيارات إمكانية إقامة ما تبقى من كل بطولة في مكان واحد وإقامة دور الثمانية والدور قبل النهائي من مباراة واحدة فقط بدلا من اثنتين للذهاب والإياب.

يذكر أنه تبقى أربع مباريات في إياب دور 16 في دوري الأبطال، بينما ضمن أتليتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتلانتا ورازن بال شبورت لايبزيغ الظهور في دور الثمانية.

وعلى مستوى الدوري الأوروبي، تتبقى مباراتان في ذهاب دور 16 إلى جانب جميع مباريات الإياب.

وقال رئيس بلدية مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، إن "العاصمة الإسبانية تسعى لاستضافة نهائي دوري الأبطال إذا ما تقرر نقل المباراة من إسطنبول".

وخلال الاجتماع سيناقش "يويفا" أيضا جدول بطولة أوروبا 2020 التي تأجلت إلى 2021 وأماكن إقامة المباريات إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات الفاصلة المؤهلة للبطولة والتي كان من المقرر إقامتها في مارس.

وستقام مباريات البطولة التي سيشارك فيها 24 منتخبا في 12 مدينة أوروبية مختلفة.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت بالأمس عن تحديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مواعيد المباريات المتبقية في بطولة دوري الأبطال.

وجاءت المواعيد على النحو الآتي:

8 و9 أغسطس/ آب - إكمال ما تبقى من مباريات دور الـ 16.

12 أغسطس - دور الـ 8.

لم يتم تحديد موعد دور نصف النهائي إلى الآن.

23 أغسطس - النهائي.