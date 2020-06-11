صحيفة: إلغاء الدوري السعودي و3 قرارات تحدد مصير البطل والهابطين

كشفت مصادر عن مصير الموسم الرياضي الحالي للدوري السعودي الذي توقف منذ شهر مارس/ آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، سيبلغ اتحاد الكرة، رؤساء الأندية في اجتماع اليوم الخميس، قرار إلغاء مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يتخذ اتحاد الكرة ثلاثة قرارات مهمة بعد إلغاء الدوري رسميا، ستكون عل النحو التالي...

أولا، عدم تتويج أي ناد باللقب في الموسم الرياضي الحالي. ثانيا، إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، واستمرار الـ16 ناديا. ثالثا، زيادة عدد أندية دوري المحترفين في الموسم المقبل إلى 18 باعتماد تأهل فريقي العين والباطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن استقرار اتحاد الكرة، على إلغاء النشاط الرياضي، يأتي بعد موافقة أغلبية الأندية على هذا الأمر منعا لكارثة كبرى، تتمثل في انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين.