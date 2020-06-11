السعودية على موعد مع حدث عالمي مطلع العام المقبل

أفاد موقع سباق "داكار"، اليوم الخميس، بأن رالي "داكار-2021" سيجري، في الفترة من 3 حتى 15 كانون الثاني/يناير، في السعودية.

موسكو - سبوتنيك. وهذه المرة الثانية التي يجري فيها السباق في السعودية. وأشار مدير السباق، دافيد كاستيرا، إلى أنه سيتم الإعلان عن المسار الدقيق لـ"داكار-2021" لاحقاً.

وكان طاقم الفريق الروسي "كاماز-ماستر" قد فاز في رالي 2020 بفئة الشاحنات، والفائز في فئة المركبات على الطرق الوعرة كان المشارك الإسباني كارلوس سابنس الأكبر على سيارة ميني.

ورالي داكار للسيارات هو سباق ومنافسة للسيارات على أشد الطرق وعورة، انطلق من باريس في عام 1979، وصولاُ إلى داكار عاصمة السنغال، وفي عام 2009، انتقل إلى أمريكا الجنوبية بين الأرجنتين وتشيلي حتى عام 2019، ومؤخراُ قررت المملكة العربية السعودية استضافة سباق الرالي لعام 2020 على أرضها، في شراكة تستمر لمدة 10 سنوات حتى عام 2030.