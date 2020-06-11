الأهلي المصري يتوجه إلى القضاء الإنجليزي ويطالب بـ2.5 مليون جنيه إسترليني

كشفت تقارير صحفية مصرية عن توجه النادي الأهلي المصري إلى القضاء الإنجليزي ومطالبته بـ2.5 مليون جنيه إسترليني.

وأشار موقع "بوابة الأهرام" المصري إلى أن الأهلي قرر رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية الإنجليزية لاسترداد حقوقه لدى نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

وأوضح الموقع المصري أن الأهلي وكل محاميا إنجليزيا لرفع تلك الدعوى القضائية، وقدم له كل المستندات والأوراق التي تؤكد أحقية النادي في استرداد 2.5 مليون جنيه إسترليني من النادي الإنجليزي والخاصة بصفقة مهاجمه الشاب رمضان صبحي قبل عدة مواسم.

محمود الخطيب يعقد جلسة خاصة لحسم استمرار رمضان صبحي مع الأهلي pic.twitter.com/1nQELbdt7Y — Mohamed elsadany (@a0df1356c02841d) June 10, 2020

​وتقدم المحامي الإنجليزي بالملف الكامل للمحكمة الفيدرالية الإنجليزية، خاصة نسخة الحكم الصادر لصالح الأهلي بإنهاء المشكلة مع شركة "مسك".

وتوقعت المصادر أن يصدر قريبا حكم لصالح النادي الأهلي في تلك القضية ليحل النزاع القائم بين الأهلي وستوك سيتي.