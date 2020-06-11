"النصر"... أول ناد في الشرق الأوسط يطبق هذه التقنية استعدادا لاستئناف الدوري السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، تركيب أجهزة "ديرما لوق" الألمانية لقياس درجة حرارة اللاعبين في مقر النادي، ليكون بذلك أول ناد يطبق هذه التقنية في الشرق الأوسط.

وقال النادي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "إن هذه التقنية تقيس درجة الحرارة ذاتيا، وتكشف عن الحالة الصحية للاعبين والعاملين، وذلك في إطار تطبيقه للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".

وأضاف النادي في بيانه: "استمرارا لحرص مجلس إدارة نادي النصر على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية، بدء تركيب أجهزة "ديرما لوق" الألمانية في مقر النادي"، مشيرا إلى أنه يعمل بشكل يومي على تعقيم مرافقه، لتوفير بيئة صحية مناسبة وفقا لأعلى المعايير الصحية تحسبا لاستئناف الدوري.

استمراراً لحرص مجلس إدارة نادي #النصر على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية 🙏

بدء تركيب أجهزة ديرما لوق الألمانية في مقر النادي#نعود_بحذر 💛 pic.twitter.com/R8quSYDvfo — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 11, 2020

وأعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الشهر الماضي، بحث إمكانية استئناف الموسم في أغسطس/آب المقبل.

وعلقت السعودية النشاط الرياضي، منذ 15 مارس/ آذار الماضي، حتى إشعار آخر؛ في محاولة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الهلال يتصدر مسابقة الدوري، برصيد 51 نقطة من 22 مباراة، متقدما بفارق 6 نقاط على النصر حامل اللقب، قبل 8 جولات على النهاية.