"فيفا" يسمح للاعبين باللعب لثلاثة أندية في موسم واحد

وأضاف "فيفا" في بيان، أن القرار يهدف إلى تجنب أي مخاوف تتعلق باللاعبين غير المرتبطين بأندية.
FIFA provides further guidance on COVID-19 football regulatory issues:
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— FIFA Media (@fifamedia) June 11, 2020
وأوضح أنه سيسمح للاتحادات الوطنية بفتح باب الانتقالات لموسم 2020-2021 قبل انتهاء الموسم الحالي.
وذكر أن التغيير يهدف إلى السماح للأندية باستكمال موسم 2019-2020 بتشكيلاتها الأصلية، حتى في ظل امتداد الموسم من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران ويوليو/تموز مثل بعض البلدان الأوروبية.
وتوقف نشاط كرة القدم في مارس/ آذار الماضي في كثير من البلدان بسبب انتشار فيروس كورونا ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار الجائحة.
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