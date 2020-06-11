أندية الدوري الإنجليزي قد ترفع رسالة "سياسية" نادرة مع عودة "البريمرليغ"

توقعت تقارير صحفية عالمية أن ترفع أندية الدوري الإنجليزي، رسالة "سياسية" مع عودة البريمرليغ، بعد غياب ثلاثة أشهر تقريبا.

وأوضحت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية ان أندية الدوري الإنجليزي قد تضع على قمصانها شعار "حياة سوداء أفضل"، لمكافحة العنصرية ومساندة الاحتجاجات الأمريكية ضد الشرطة الأمريكية، عقب مقتل الأمريكي الأسمر جورج فلويد على يد ضابط شرطة أمريكي.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم الخميس، ناقشت الأندية كيف يمكن للاعبين استخدام المباريات، للانضمام إلى الدعوات المتزايدة للقضاء على الظلم العنصري في المجتمع، بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس في 25 مايو/أيار.

لم يتم وضع اللمسات الأخيرة على خطط الرسائل التي تسعى الأندية لتعليقها، قبل إعادة بدء الدوري يوم الأربعاء بعد إغلاق لمدة 100 يوم بسبب فيروس كورونا.

وناقشت الأندية أيضًا شعار الخدمة الصحية الوطنية الذي يظهر على قمصان.

تم تصوير لاعبين من عدة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الأسبوع أثناء تدريبهم وهم جاثمون على ركبتهم كجزء من إيماءات مناهضة للعنصرية التي أثارتها وفاة فلويد، الذي توفي بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض على ركبته في رقبته لعدة دقائق حتى بعد توقفه يتحرك ويطلب الهواء.

ويعد هذا التحرك نادرا في عالم كرة القدم، حيث تحظر قوانين اللعبة "أي شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية'' خلال المباريات.

لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قال إن "الفطرة السليمة"، ستطبق عند تقييم سياق الرسائل الميدانية.

كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنبى موقفا اتخذه اللاعبون في الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما رفعوا رسائل "العدالة من أجل جورج فلويد" تحت قمصانهم.

ومن المنتظر استئناف الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء 17 يونيو/ حزيران بمباراتين، قبل أن تنطلق الجولة الجديدة يوم الجمعة 19 يونيو.