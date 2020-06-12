الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد الرابع من أغسطس القادم موعدا لعودة النشاط الكروي 

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد استكمال مسابقة الدوري خلال الفترة المقبلة بعد إعلان وزارة الرياضة عن استئناف النشاط الرياضي يوم 21 من يونيو الجاري.

وقرر اتحاد الكرة السعودي، في بيان نُشر اليوم الجمعة، استئناف نشاطه ابتداءً من يوم الرابع من أغسطس/ المقبل ليكون موعدًا مبدئيًا لعودة منافسات الدوري لحين التنسيق مع الأندية.

وأعلن المجلس، أنه يتابع، منذ إعلان توقف نشاط كرة القدم في 14 آذار/مارس الماضي، مستجدات الوضع الصحي العام مع الجهات المختصة وبدعم ومتابعة من وزارة الرياضة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الذي سخر كافة الوسائل لتقديم الدعم لاتحاد كرة القدم خلال فترة الجائحة.

وأشار المجلس إلى أنه "سيتم التنسيق مع الأندية لعودة التدريبات اعتبارا من تاريخ 29 شوال 1441 هـ الموافق 21 حزيران/يونيو 2020، وذلك استعدادًا لاستكمال الموسم الرياضي وفق بروتوكول طبي وإجراءات احترازية مشددة”.

مجلس إدارة الاتحاد السعودي يعقد اجتماعه الدوري السادس، ويقرر استئناف مسابقات كرة القدم للموسم الرياضي 2019-2020 ⬇️ pic.twitter.com/h0likPEKlh — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) June 11, 2020

يشار إلى أن منافسات الدوري السعودي توقفت منذ 14 مارس/ آذار الماضي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لايقاف تفشي فيروس كورونا.