تسجيل
09:49 GMT12 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فتاة صغيرة أثناء التدريبات في فريق رياضي تابع لنادي سعودي خاص في جدة

    155 فتاة سعودية يبدأن مشوارهن المهني في الساحات الخضراء

    © AP Photo / Hasan Jamali
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104569/29/1045692940_0:297:2955:1959_1200x675_80_0_0_b93a389c66b5226c107200c2b1f91c74.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202006121045693003-155-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1/

    دخت 155 فتاة سعودية مجالا مهنيا مميزا في ساحات العشب الأخضر، ليبدأن مشوارهن في الرياضة الأكثر شعبية حول العالم، التي تستقطب ملايين المتابعين.

    بدأت 155 شابة سعودية مشوارهن في مجال التحكيم الدولي في مباريات كرة القدم تحت إشراف لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

    وافتتحت المراحل الأولى ببرنامج محاضرات عن بعد ألقاها يوسف ميرزا وعبد المحسن الزويد مسؤول تدريب الحكام للسيدات الراغبات في الانضمام إلى طواقم تحكيم مباريات كرة القدم على الملاعب العشبية، والتي حملت عنوان "البرنامج التثقيفي النسائي الأول في التحكيم العشبي".

    الشيكولاتة في عيد الحب
    © Sputnik . Igor Russak
    لن تتخليها... 7 أطعمة تقلب موازين الحياة الزوجية
    وتضمن المحاضرات تعريفا شاملا بمواصفات الحكم وواجباته والتعامل مع المخالفات وسوء السلوك، حيث تم استهداف المهتمات بمجال التحكيم.

    وبحسب إدارة تطوير كرة القدم النسائية في السعودية، فقد شهدت الدورات إقبالا مشجعا من قبل الفتيات نحو الانضمام للجانب التحكيمي، حيث وصل عدد المشاركات في البرنامج الأول 155 سيدة.
    وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، استمرت الدورات التي ألقاها يوسف ميرزا وعبد المحسن الزويد نحو 6 ساعات تقريبا، وكانت ناجة وأتت بنتائج مثمرة مع السماح بالمشاركات الصوتية من خلال التداخل عن طريق السؤال والمناقشة مع الحاضرين.

    وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المجال يلقى اهتماما مباشرا وكبيرا من قبل اتحاد الكرة، حيث حضرت عضو مجلس إدارة الاتحاد أَضواء العريفي للجلسات مما أثرى هذا البرنامج.
    وأكدت إدارة تطوير كرة القدم النسائية بالاتحاد السعودي أن "هناك توسعا في رقعة ممارسات كرة القدم من قبل السيدات مما يحقق الأهداف المرجوة المتعلقة ببرامج الاتحاد السعودي الرياضة للجميع وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون المرأة ممارسة للرياضة بما يفيد صحتها ومجتمعها بالتشجيع على ذلك".
    ونوهت الصحيفة إلى أن أعمار السيدات اللاتي تم استقبالهن "تبدأ من سن 16 عاما ويتم في المرحلة الأولى تقييم كل الأمور بما يتعلق بالسن والشهادات الدراسية وغيرها من الأمور".

    وستقوم اللجان بتطبيق اختبارات للحكام في المعسكر المقبل من أجل الوقوف على جاهزيتهن البدنية والفنية وسيتم استبعاد الحكام غير الجاهزين والذين لا يتجاوزون الاختبارات المقررة خلال المعسكر.
    وبحسب يوسف ميرزا نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي، فإن "عدد الحكام لدوري المحترفين يصل إلى 45 حكما مقابل 40 للأولى وقرابة 75 للثانية".
    وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أقرت بطولات كرة قدم للسيدات خاصة ضمن برامج الرياضة للجميع، بالإضافة إلى ذلك فإن أضواء العريفي عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم تتولى مهمة تطوير كرة القدم النسائية بشكل مباشر، حيث شارك المنتخب السعودي للسيدات للمرة الأولى في بطولة الخليج في الكويت العام الماضي 2019 وحل ثالثا في البطولات.
    وبحسب الصحيفة، سيتم خفض الاستعانة بالحكام الأجانب في المواسم المقبلة من البطولات، بحيث لا يتجاوز عدد الحكام الأجانب في مباريات أي فريق ما بين 5 إلى 7 مباريات فقط، مع زيادة الاستعانة بالحكام المحليين.

    انظر أيضا:

    تستعد للحرب... الأقمار الصناعية ترصد حاملة طائرات بـ 16 مقاتلة في سواحل إيران... صور
    حشو الزيتون بدماغ مفتوح... أغرب عمليات الطب الحديث... صور
    العلماء في حيرة... الأرض تستقبل إشارات راديوية منتظمة من مكان غامض في الفضاء... صور
    لن تتخليها... 7 أطعمة تقلب موازين الحياة الزوجية
    كأنك تمشي في الفضاء... صرح صيني يرعب زواره... صور وفيدو
    الكلمات الدلالية:
    فتيات, حكام, رياضة, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أخصائي نسور يمسك برأس نسر أسمر (أو نسر غيفرين) بعد أن تم الإمساك به والحفاظ عليه لفترة مؤقتة كجزء من مشروع وطني لحماية وزيادة نسل الطيور المحمية في إسرائيل، بالقرب من سديه بوكر في جنوب إسرائيل، 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
    نسور "الكتاب المقدس" تحصل على فرصة حياة جديدة في إسرائيل
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    حرب النخيل بين إيران والخليج
    إنفوجرافيك
    كيف تحافظ على صحة جهازك المناعي خلال الحجر
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك