استئناف الدوري التركي لكرة القدم بعد توقفه نحو ثلاثة أشهر

بعد توقف استمر لنحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي العدوى بفيروس كورونا المستجد حول العالم تستأنف من جديد مباريات دوري الدرجة الممتازة التركي لكرة القدم، في وقت لاحق من اليوم الجمعة، بمباراتين واحدة في إزمير والثانية في إسطنبول.

وعلقت تركيا بطولات الدوري المحلية في كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة في 17 مارس/ آذار الماضي، في ظل استمرار العدوى بالفيروس الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم، في الشهر الماضي، إن بطولة الدوري الممتاز ستختتم في 26 يوليو/ تموز المقبل، بعد إقامة مباريات آخر ثماني جولات من الموسم.

وفي السادسة مساء بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة، سيلتقي طرابزون سبور صاحب الصدارة خارج ملعبه مع جوزتيبي المنتمي لمدينة إزمير في حين يحل قيصري سبور ضيفا على فناربخشه في إسطنبول.

It took a global pandemic to get us there but the Super Lig is finally being broadcasted in the UK

💪🇹🇷🇬🇧 https://t.co/vYfKX8mUjz — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) June 12, 2020

وستقام ثلاث مباريات في الدرجة الممتازة يوم السبت وثلاث مماثلة يوم الأحد، على أن تختتم مباريات أول جولة بعد العودة يوم الاثنين المقبل.

وتسبب الفيروس في وفاة نحو 4763 شخصا في تركيا حتى الآن كما بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالعدوى قرابة 175 ألف حالة.

وألغت الحكومة التركية معظم الإجراءات الوقائية التي سبق واتخذتها لاحتواء العدوى بداية من أول يونيو/ حزيران الجاري، في ظل تراجع واضح في عدد حالات الإصابة رغم المخاوف من موجة جديدة للفيروس سريع الانتشار.