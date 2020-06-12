لاعب مصري: كرة القدم من أسوأ المجالات.. نفاق ورياء ومكائد

أعرب لاعب مصري عن استيائه الشديد من الأزمات التي يمر بها وسط كرة القدم في مصر، معتبرا أنه أحد أسوأ المجالات في البلاد.

وأبدى لاعب نادي "المقاولون العرب" فادي نجاح، انزعاجه الكبير من طبيعية العلاقات التي يمر بها الوسط الكروي المصري، معتبرا أنه من "أسوأ المجالات"، بحسب موقع "رياضة بلس المصري".

وقال اللاعب نجاح في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في "تويتر"، اليوم: "والله كل يوم الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال مليء بالنفاق والرياء والمكائد وقلة الأصل وقلة الأدب. إلا ما رحم ربي".

والله كل يوم الواحد بيتأكد إن مجال كرة القدم هو من أسوأ المجالات اللي ممكن حد يشتغل فيها، مجال ملئ بالنفاق و الرياء و المكايد و قله الأصل و قلة الأدب.

إلا ما رحم ربي!

و لولا إن مفيش شغل غيره حالياً نعرفه و شغل نتيجة سنين تعب و ربنا باعته لنا كرزق أكيد كان الوضع هيختلف.. — Fadi Nagah (@FadiNagah) June 12, 2020

وأضاف اللاعب المصري: "لولا إن مفيش شغل غيره حالياً نعرفه، وشغل نتيجة سنين تعب، وربنا باعته لنا كرزق، أكيد كان الوضع مختلف".

ونشر نجاح تغريدة أخرى أشار فيها إلى تداول وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الأخبار بطريقة خاطئة، وقال: "كل يوم سب وقذف ولعن وشتائم وقلة أدب، الواحد زهق من اللي بيسمعه كل يوم في القنوات والصفحات والسوشيال ميديا".

كل يوم سب و قذف و لعن و شتايم و قلة أدب،الواحد زهق من اللي بيسمعه كل يوم في القنوات و الصفحات و السوشيال ميديا.

ناس عايشين في عالم موازى مفيش اي مسؤلية للكلمة اللي بتطلع منهم و لا إحساس بظروف البلد والناس و لا حالة الوباء اللي بنعيش فيه. — Fadi Nagah (@FadiNagah) June 12, 2020

وأضاف نجاح: "ناس عايشين في عالم موازي مفيش أي مسؤوليه للكلمة اللي بتطلع منهم ولا إحساس بظروف البلد والناس ولا حالة الوباء اللي نعيشها فيه".