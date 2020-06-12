حقيقة رحيل فايلر عن الأهلي المصري وبحث النادي عن مدرب جديد

كشف خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري حقيقة رحيل المدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر، وبحث النادي الأحمر عن مدرب جديد.

وجاء ذلك في تصريحات قالها مرتجي للموقع الرسمي للنادي الأهلي، والتي جاء فيها أن إدارة النادي اتفقت على تجديد عقد فايلر ولا تبحث عن مدرب جديد.

وقال مرتجي: "تم تكليفي وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر، بعدما أبدى المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة القادمة".

وتابع عضو مجلس إدارة النادي الأهلي "بالفعل أجرينا 3 اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع فايلر ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار 3 أيام، وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين".

وأوضح مرتجي: "تم عرض نتائج هذه الاجتماعات على الكابتن محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)، والذي وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني، وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين".

وتابع مرتجي: "النادي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطى ثابتة وحقق نتائج رائعة، وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها وتليق بالأهلي، في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقى معاملة محترمة ومحترفة، ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة".

وأشار عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إلى أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله، طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية.

وأكمل مرتجي: "بسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران، لم يتمكن فايلر من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط، وقبل سفره مباشرةً كانت هناك اتصالات معه من جانبي ومن جانب أمير توفيق، وكلها تصب في الإطار الإيجابي".

وواصل مرتجي: "فايلر سيستمر في مهمته، هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر 3 مرات تقريباً، وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي، وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة، وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي".

وأكد مرتجي أنه يثق تماماً في شخصية فايلر، خاصة أنه سبق وأبلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقى العديد من عروض التدريب في دول مختلفة، لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته، وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.

وأبدى مرتجي في ختام تصريحاته دهشته من التقارير التي تناولت دخول الأهلي في مفاوضات مؤخرا مع أحد المدربين.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي الأحمر أن هذا "الكلام عار تماماً من الصحة ولم يحدث، كيف يتفاوض النادي مع مدير فني جديد وهو اتفق بالفعل مع فايلر على تجديد عقده لمدة موسمين قادمين؟".