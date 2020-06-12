بالفيديو: رونالدو يهدر ركلة جزاء... يوفنتوس يقصي ميلان ويتأهل لنهائي كأس إيطاليا

أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء ليتعادل يوفنتوس بدون أهداف مع 10 لاعبين من ميلان، اليوم الجمعة 12 يونيو/حزيران، في دور نصف نهائي كأس إيطاليا.

لكن عملاق مدينة تورينو نجح في بلوغ نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم بعد استئناف الموسم عقب توقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وصعد يوفنتوس للنهائي المقرر يوم الأربعاء المقبل بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادله 1-1 في مباراة ذهاب قبل النهائي التي أقيمت في سان سيرو قلعة ميلان في 13 فبراير/شباط الماضي.

⚽️ Juventus vs AC Milan: CRISTIANO RONALDO missed penalty and a RED CARD for Rebic! pic.twitter.com/VZaIMknezP — D9INE FOOTBALL 2020 (@D9INE_NEXUS_F1) June 12, 2020

​وسيواجه اليوفي الفائز من نابولي وإنتر ميلان، الذين سيلتقيان غدا السبت.

وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء في الدقيقة 16، بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد في المنطقة، لكن رونالدو أهدرها في لقطة خطفت الأنظار وقلوب كل المشاهدين.