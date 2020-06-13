الدوري الإنجليزي يقرر دعم "حياة السود" على طريقته

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، تقديم الدعم لأصحاب البشرة السمراء بعد مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، باستبدال أسماء اللاعبين المكتوبة على ظهر قمصانهم بعبارة "حياة السود مهمة".

وسيقدم الدوري الإنجليزي كذلك الدعم لأي لاعب يختار أن "يجثو على ركبة واحدة" قبل أو أثناء المباراة.

وجاء في بيان مشترك لجميع الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإنجليزي "نحن، اللاعبون، نقف متحدين على هدف وحيد، وهو القضاء على التحيز العنصري".

وأعلن اللاعبون في البيان التزامهم تجاه "مجتمع دولي من الإدماج، والاحترام، والفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن اللون أو العقيدة".

The Premier League stands alongside players, clubs, the FA, EFL, PFA, LMA, PGMOL and all those who oppose discrimination



The #PL will support players who ‘take a knee’ before or during matches



There is #NoRoomForRacism, anywhere.



Full Statement: https://t.co/fdShPIq2ID pic.twitter.com/A661OWzyrx — Premier League (@premierleague) June 12, 2020

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وستحمل قمصان اللاعبين شارة بعبارة "حياة السود مهمة"، وكذلك شارة أخرى لشكر هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا على جهود العاملين بها أثناء أزمة فيروس كورونا، حتى نهاية الموسم.

يذكر أن أربعة لاعبين خضعوا للتحقيق من رابطة الدوري الألماني عقب إعلان تضامنهم مع المظاهرات اندلعت في الولايات المتحدة عقب مقتل فلويد، ولم تصدر أي عقوبات ضدهم.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يواصل السماح للاعبين بإظهار دعمهم لهذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي ستعود من جديد بدون جمهور يوم 17 يونيو/ حزيران، عقب ثلاثة أشهر من تعليق النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.