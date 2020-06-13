إعلامي مصري يعلن قرار اتحاد الكرة: إلغاء بطولة الدوري واستكمال الكأس

كشف الإعلامي أحمد شوبير ونائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق عن السيناريو المقترح بشأن عودة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، "‏يبدو السيناريو كالتالي دعوة الأندية ومناقشتها في إمكانية العودة".

وأضاف "الإجابة ستكون: نلجأ للتصويت".

وتابع "التصويت سيكون بالإلغاء للدورى والموافقة علي لعب الكأس زبحث موعد الدورى الجديد وكل عام وأنتم بخير".

يبدو السيناريو كالتالي دعوة الانديه ومناقشتها ف امكانية العوده الاجابه ستكون نلجأ للتصويت التصويت سيكون بالالغاء للدورى الموافقه علي لعب الكأس بحث موعد الدورى الجديد وكل عام وانتم بخير — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 13, 2020

وأعلن اتحاد الكرة المصري تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار 3 أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.