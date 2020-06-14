مشجع دون كمامة يقتحم ملعب مباراة برشلونة... فيديو

جذبت عودة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم أنظار معظم العالم، خاصة مباراة برشلونة وريال مايوركا التي أقيمت مساء أمس السبت.

ورغم أن مباراة برشلونة أقيمت من غير جمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن أحد المشجعين نجح في الوصول إلى أرضية الملعب واقتحام الملعب من دون أن يرتدي كمامة وقائية.

ونجح المشجع الذي كان يرتدي قميص ميسي مع منتخب الأرجنتين في دخول أرض الملعب قبل أن يخرجه رجال الأمن المرتدين الكمامات وسط ضحكات اللاعبين والأجهزة الفنية.

You got to be kidding me: bottom right of the screen, pitch invader with Argentina shirt looking for selfies at Mallorca-Barcelona behind closed doors. Great health protocol pic.twitter.com/2GAGK192VO — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) June 13, 2020

​ولم تفسر أي تقارير إخبارية رياضية كيف وصل المشجع إلى أرض الملعب أو دخل إلى الإستاد، رغم أن المباراة مقامة دون جمهور.

وتمكن برشلونة من الفوز بأولى مبارياته منذ 3 أشهر توقفت فيه المباريات بسبب تفشي كورونا.

وفازت البارسا برباعية نظيفة سجلها أرتورو فيدال وخوردي ألبا وليونيل ميسي ومارتن برايثوايت.