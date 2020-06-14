هالاند يتسبب بإصابة مدربه...فيديو

تعرض لوسيان فافر، لإصابة عضلية خلال احتفاله بهدف فريقه "القاتل" في الدقيقة 95 والذي حمل توقيع إيرلينغ هالاند.
حيث احتفل فافر رفقة جهازه الفني بالهدف، والقفز عاليا ليشعر بألام بقدمه، وظل ممسكا بها لفترة من الزمن.
We can relate far too much to Lucien Favre pulling his hamstring celebrating Dortmund's late winner 🤣pic.twitter.com/W7OspiahZ1
— Balls.ie (@ballsdotie) June 13, 2020
ويواصل بروسيا دورتموند مطاردته لمتصدر الدوري بايرن ميونيخ، ليصبح برصيده 66 نقطة خلف المتصدر صاحب الـ73 نقطة.
for those who didn't see it, here's haaland's last minute winner for dortmund... #f95bvb pic.twitter.com/jmjhfHn5xi
— Saquon. (@IAmSaquon) June 13, 2020
فيما واصل هالاند سلسلة تهدفيه في الدوري ليصبح رصيده رفقة دورتموند 11 هدفا.
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