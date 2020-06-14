كيليان مبابي عبر "إنستغرام" يستمع لأغنية للمطرب المصري حكيم... فيديو

نشر نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، مقطعا مصورا على صفحته الخاصة على "إنستغرام" وهو يستمع لأغنية من أداء المطرب المصري حكيم.

فعبر خاصية "ستوريز" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نشر الفرنسي المقطع المصور وهو يستمع للأغنية رفقة طفلة صغيرة أمسكت بالهاتف لتقوم بتصوير مبابي بجانبها.

ويحظى نجم المنتخب الفرنسي والفائز بكأس العالم رفقة بلاده، بشعبية كبيرة على "إنستغرام حيث يصل عدد متابعيه لحوالي الـ 50 مليون متابع.

بطل كأس العالم كيليان مبابي عبر إنستجرام يستمع للمطرب المصري حكيم 😆🕺



📸IG/ k.mbappe pic.twitter.com/d2XCBve3DJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2020

ومنح الفرنسي ولاعب باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، لقب هداف الدوري الفرنسي لموسم 2019-2020 من قبل رابطة الدوري.

بعد قرار من الحكومة الفرنسية بإيقاف بطولة الدوري لهذا الموسم بسبب تفشي جائحة "كورونا"، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري.