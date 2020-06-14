الليغا الإسبانية تعتزم رفع دعوى جنائية ضد مقتحم ملعب برشلونة... شروع في القتل بـ"كورونا"

قررت الهيئة المنظمة للدوري الإسباني لكرة القدم رفع دعوى جنائية ضد رجل اقتحم ملعب مباراة برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني.

وكانت المباراة مقامة من دون جمهور، وهي أولى اللقاءات بعد توقف دام 3 أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ولكن الرجل اقتحم المباراة من أجل التقاط صورة "سيلفي" مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد البارسا.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة "رويترز": "هذا الرجل انتهك إجراءات أمنية صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، وما فعله بمثابة شروع في القتل عن طريق إصابة الغير بفيروس كورونا، خاصة وأننا لم نعرف بعد إذا كان مصابا أم لا".

وتابعت بقولها "انتهك الرجل باقتحامه الملعب البروتوكولات التي أقرتها هيئة التشريع الصحية، كما أنه عصى أوامر موظفي الأمن".

واستمرت الهيئة قائلة "الدوري الإسباني يرغب أيضا في إظهار إدانته المطلقة لهذا النوع من السلوك، الذي يعرض صحة الآخرين للخطر ويضر بسلامة المنافسة".

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أن مقتحم المباراة، هو من سكان مايوركا الفرنسيين، وكشفت أنه تسلق سياجًا بطول مترين للوصول إلى الملعب.

وقال مقتحم المباراة "لقد خططت لهذا منذ أن عرفت أن المباراة ستقام، وأردت صورة مع ميسي ومقابلته لأنه معبودي".

وقالت السلطات في مايوركا إنها تحقق حاليا في كيفية دخول الرجل إلى الملعب.

وتمكن برشلونة من الفوز بأولى مبارياته منذ 3 أشهر توقفت فيه المباريات بسبب تفشي كورونا.

وفازت البارسا برباعية نظيفة سجلها أرتورو فيدال وخوردي ألبا وليونيل ميسي ومارتن برايثوايت.