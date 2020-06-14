وزير مصري: الدوري سيعود دون جمهور عند تحقيق هذا الشرط

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إن دوري كرة القدم سيعود للاستئناف ولكن من دون جمهور، وفق شرط رئيسي.

وأوضح هيكل، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة المصرية لديها خطة لعودة كل قطاع من قطاعات الدولة، في حال تم الاتفاق على فتح الأنشطة في ذلك القطاع.

أما فيما يتعلق بعودة الدوري، فقال هيكل: "هناك خطة لعودة الدوري ولكن بدون جمهور، في حال تم الاتفاق على عودة النشاط الرياضي بصورة تدريجية ابتداء من يوليو المقبل".

وتابع الوزير المصري قائلا "الدوري سيعود بدون جمهور حال تقرر عودة النشاط الرياضي، وكذلك باقي الأنشطة الرياضية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نفى في تصريحات سابقة إلغاء الدوري الممتاز، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

ذكر ذلك موقع "في الجول" المصري، مشيرا إلى قول مصدر داخل اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة: "لا يوجد أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية كما يدعي البعض"، مضيفا: "بالعكس، اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة ولكن في النهاية القرار يعود للدولة صاحب القرار الفصل".

وتابع المصدر: "وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، تم التأكيد على أن الحكومة هي وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه وفقا لما تراه في صالح المجتمع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".

وأوضح: "بعض الشخصيات تدعي أن أعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون لإلغاء الدوري"، مضيفا: "كيف يكون ذلك واللجنة قدمت تصورا لوزارة الشباب والرياضة لعودة الدوري منذ فترة طويلة".

واستطرد: "لكن القرار الفصل في ذلك يعود للحكومة وفقا لما قرره الاتحاد الدولي"، مضيفا: "لا يوجد عضو واحد في الجبلاية يسعى لإلغاء الدوري كما يردد البعض".

أعلن اتحاد الكرة المصري تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار 3 أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس/آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

أما عن عودة الصلاة في دور العبادة، فقال وزير الدولة المصري للإعلام: "ستدرس ابتداء من أول يوليو عودتها في المحافظات الأقل إصابة، وكل محافظة على حدة".

وأردف هيكل قائلا "لدينا مرونة كبيرة في اتخاذ القرارات وإمكانية التراجع عنها، حال عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، نظرًا لخطورة التزاحم الذي يحدث بين المصلين داخل دور العبادة".