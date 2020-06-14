تعرف على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"... أين سيخوض ريال مدريد مبارياته بعد "كورونا"

يعود فريق ريال مدريد الإسباني للمنافسة على بطولة الدوري المحلي بعد توقف بسبب تفشي جائحة "كورونا"، إلا أن النادي الملكي لن يخوض مبارايته على ملعبه الشهير "سانتياغو برنابيو".

أعلن رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، أن الفريق سيكمل مباريات الموسم الحالي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، من أجل التسريع بوتيرة أعمال البناء في ملعب سانتياغو برنابيو خلال الفترة المقبلة، وذلك في رسالة وجهها بوقت سابق لجماهير النادي.

ويتواجد ملعب "دي ستيفانو" في نادي سيوداد ديبورتيفا الواقع في فالديباس، وهو حي سكني يقع في ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد.

BREAKING Real Madrid won't return to the Santiago Bernabeu when La Liga resumes https://t.co/L2I7CgUyWw pic.twitter.com/LIWBVTRc8a — Mirror Football (@MirrorFootball) June 1, 2020

مواصفات الملعب ومتى تم افتتاحه

على عكس ملعب "سانتياغو برنابيو" فملعب "دي ستيفانو" لم يحصل على تمويل لبنائه.

تم افتتاح الملعب في التاسع من مايو/أيار عام 2006، وجمع اللقاء الافتتاحي بين الريال وفريق استاد ريمس، في إعادة لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الأولى عام 1956.

وأول مباراة رسمية لعبت عليه كانت بين ريال مدريد كاستيا و مالقا في 21 مايو 2006، في الجولة 38 من دوري الدرجة الثانية الإسباني، وانتهت بفوز البلانكوس بأربعة أهداف لهدف، بحسب ما نشر موقع "جول".

وتشبه مقاييس أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو مثل سانتياجو بيرنابيو (105x68 متر)، ويتواجد به وحدتين للبث المباشر عبر التلفاز والأقمار الصناعية، وأماكن للمعلقين و10 محطات إذاعية، بالإضافة إلى 28 مقعدا للصحافة و32 للمعلقين.

بالإضافة لموقف كبير للسيارات يتسع لـ 800 سيارة، وموقف سيارات خاص للحافلات وآخر مستقل لحاملي الدعوات بسعة أكثر من 10 حافلات.