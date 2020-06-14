فيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وإيبار 3-1 في الدوري الإسباني

عقب توقف دام من مارس/أذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، استأنف ريال مدريد منافسات الدوري الإسباني بالفوز 3-1 على ضيفه إيبار في الجولة 28 من المسابقة.

سجل ثلاثية النادي الملكي توني كروز وسيرجيو راموس ومارسيلو في الدقائق الرابعة و30 و37، بينما سجل هدف الضيوف الوحيد بيدرو بيجاس في الدقيقة 60.

وقام الفريقان بإجراء 5 تغييرات مستفيدين من قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتشهد المباراة 10 تبديلات.

بهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد وصافة جدول الترتيب برصيد 59 نقطة فارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.