مفاجأة.. لاعب هولندا في كأس العالم 90 يكشف عن اتفاق مع أيرلندا للصعود سويا

كشف لاعب منتخب هولندا السابق هانز جيلهاوس، عن اتفاق حدث مع لاعبي منتخب أيرلندا للصعود سويا بعدما استطاعت إنجلترا تسجيل هدف في مرمى منتخب مصر.

وقال هانز جيلهاوس في حديثه إلى موقع "RTE" الأيرلندي، إن "3 منتخبات من المجموعة تأهلت إلى الدور التالي، وبالتالي التعادل بالنسبة لنا كان كافيا".

وتابع "لقد ظهر الهمس داخل الملعب، حسنا دعونا نتعامل مع الموقف بهدوء، لأن إنجلترا سجلت هدف في مرمى مصر، وهذا كان جيدا بالنسبة لكل منا".

@Mark5Wright Wright , with the team of England , celebrates his goal to Egypt during the World Cup Italy '90 pic.twitter.com/LrXFvHS3FD — Pedrito (@PedritoMundial) June 14, 2015

وأضاف "أخر 10 إلى 15 دقيقة، كانت فقط حالة من الهدوء وتبادل امتلاك الكرة، وتم ترجمة هذا الشيء بين الفريقين سريعا وكل منا تقبل الأمر".

وكانت المجموعة السادسة بكأس العالم 1990 في إيطاليا تضم منتخبات مصر، إنجلترا، أيرلندا، وهولندا وكان لكل فريق نقطتين بعد أول جولتين، والصعود آنذاك كان لفريقين من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وحقق المنتخب المصري نقطتين في دور المجموعات، ولو تعادل بهدف لمثله مع إنجلترا بالجولة الأخيرة لأصبح الجميع بثلاثة نقاط متساويين في الأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن الخسارة أهلت الفرق الثلاث الأخرى لدور الـ16 بالبطولة وأخرجت مصر.