قبل استئنافه... فضيحة منشطات تهز الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس مثيرة، في قضية المنشطات، التي يشهدها الوسط الرياضي السعودي.

وشهدت الساحة الكروية السعودية إيقاف لاعبين اثنين ينشطان في ناد بدوري المحترفين السعودي بتهمة تناول مواد منشطة محظورة.

ونقلت برامج تلفزيونية ، أن أحد هذين اللاعبين "أجنبي" والآخر سعودي.

وأوضحت المصادر، أن النادي رد في خطاب رسمي على اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بأن اللاعبين لم يرتكبا أي خطأ وأن طبيب الفريق هو المذنب الأول في هذه القضية.

وأشار النادي إلى أن طبيب الفريق قام بمنح اللاعبين مكملات غذائية، تحتوي على بعض المواد المنشطة دون علمهما.

يذكر أن فهد المولد، نجم نادي الاتحاد كان آخر المعاقبين من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، حيث تم إيقافه لمدة عام كامل.

يذكر أن منافسات الدوري السعودي متوقفة منذ مارس/أذار الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في المملكة والعالم أجمع.