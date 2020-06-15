حارس الأوروغواي يتعرض لكسر مزدوج خلال مباراة فريقه...فيديو

تعرض حارس منتخب أورواغواي ونادي غالاتا سراي التركي، فيرناندو موسليرا، لإصابة خطيرة خلال لقاء فريقه في بطولة الدوري التركي.

ففي لقاء جمع فريقه مع تشايكور ريزا سبور، تعرض الحارس لإصابة بعد إيقافه لهجمة خطيرة للفريق المنافس، ليتم استبداله.

وأدى التحام الحارس بلاعب فريق ريزيسبور لتعرضه لإصابة مباشرة أدت لتلقيه كسرا مزدوجا في قدمه، بحسب تصريحات أطباء النادي.

Sen iyi ol yeter #muslera 💛❤🙏

Daha güçlü döneceksin 🙏 pic.twitter.com/86qcbnJ1K5 — Esra (@Esra53523768) June 14, 2020

مما أدى الى استبداله في الوقت الذي خرج فيه على نقالة إلى سيارة الإسعاف وهو يعاني من آلام الإصابة.

Türk futbolunda herkesin sevdiği nadir futbolculardandı.

Muhtemelen kariyeri bitti.

Gecmiş olsun #muslera pic.twitter.com/NLdHL2TncR — Kısacık ama 1.97 (@barisksck46) June 15, 2020

يذكر بأن اللقاء انتهى بخسارة غالاتا سراي بهدفين نظيفين، ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي بـ50 نقطة.