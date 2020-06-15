حارس الأوروغواي يتعرض لكسر مزدوج خلال مباراة فريقه...فيديو

ففي لقاء جمع فريقه مع تشايكور ريزا سبور، تعرض الحارس لإصابة بعد إيقافه لهجمة خطيرة للفريق المنافس، ليتم استبداله.
وأدى التحام الحارس بلاعب فريق ريزيسبور لتعرضه لإصابة مباشرة أدت لتلقيه كسرا مزدوجا في قدمه، بحسب تصريحات أطباء النادي.
Sen iyi ol yeter #muslera 💛❤🙏— Esra (@Esra53523768) June 14, 2020
Daha güçlü döneceksin 🙏 pic.twitter.com/86qcbnJ1K5
مما أدى الى استبداله في الوقت الذي خرج فيه على نقالة إلى سيارة الإسعاف وهو يعاني من آلام الإصابة.
Türk futbolunda herkesin sevdiği nadir futbolculardandı.— Kısacık ama 1.97 (@barisksck46) June 15, 2020
Muhtemelen kariyeri bitti.
Gecmiş olsun #muslera pic.twitter.com/NLdHL2TncR
يذكر بأن اللقاء انتهى بخسارة غالاتا سراي بهدفين نظيفين، ويحتل الفريق المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي بـ50 نقطة.
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