كاسياس يعلن سحب ترشحه لرئاسة أعلى هيئة رياضية في إسبانيا

وقال كاسياس في بيان أصدره، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الطريق إلى الرئاسة واضح بالنسبة إلى لويس روبياليس، على الأرجح سيبقى في منصبه".

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن كاسياس قرر التراجع عن الترشح، وذلك لأنه لم يكن لديه وقت كاف للحديث مع الأندية لدعمه في الانتخابات ضد لويس روبياليس، بسبب جائحة كورونا.

🚨 ÚLTIMA HORA | CASILLAS confirma que NO SE PRESENTARÁ a las elecciones de la @rfef. pic.twitter.com/ClNJTNmhKM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 15, 2020

وكان كاسياس أعلن مطلع العام الجاري دخوله الانتخابات المقبلة لينافس الرئيس الحالي، لويس روبياليس.

وكشفت تقارير سابقة أن روبياليس قرر إقامة الانتخابات في أغسطس/آب المقبل، وهو ما يعقد الأمور على أسطورة الملكي.

يذكر أنّ روبياليس تولى منصب رئيس الاتحاد في 2017 بعد إقالة أنخيل فيلار لضلوعه في قضايا فساد بعد 29 عاما في المنصب.