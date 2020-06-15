ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح... وساويرس يكشف عن أمر مشترك بينهما

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعيد ميلاد اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح الـ28، والذي يوافق اليوم 15 يونيو/ حزيران.

وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، غرد النادي لمحمد صلاح: "لحظات مضيئة وأهداف مميزة وخارقة، رحلة حافلة بالإنجازات وتاريخ مازال يُكتب بأحرف من ذهب... 28 عامًا من النجاح ونتمنى لك المزيد يا محمد صلاح".

لحظات مضيئة وأهداف مميزة وخارقة، رحلة حافلة بالإنجازات وتاريخ مازال يُكتب بأحرف من ذهب...😍👑



28 عامًا من النجاح ونتمنى لك المزيد يا @MoSalah 🙌 pic.twitter.com/aEFQFSFs6H — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 15, 2020

كل عام والملك المصري بألف خير، عام سعيد يا @MoSalah ❤️🥳 pic.twitter.com/S6msWib3Pz — لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 15, 2020

كما هنأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" محمد صلاح بنشره مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للنجم المصري خلال مشاركته مع المنتخب.

وعلق "كاف" مع الفيديو: "عيد ميلاد سعيد محمد صلاح.. أسطورة أفريقية .. يا لها من رحلة!".

كما شارك "كاف" إنجازات محمد صلاح وهي:

ميدالية المركز الثاني 2011 #TotalAFCONU20 ميدالية فضية.

ميدالية المركز الثالث 2011 #TotalAFCONU23 الميدالية البرونزية.

ميدالية رياضيّة 2012 أفضل المواهب الواعدة للعام.

ميدالية المركز الثاني 2017 #TotalAFCON ميدالية فضية.

ميدالية رياضيّة أفضل لاعب أفريقي للعام 2017 و 2018.

🇪🇬 Happy birthday @MoSalah 👑



🥈 2011 #TotalAFCONU20 silver medal

🥉 2011 #TotalAFCONU23 bronze medal

🏅 2012 CAF Most Promising Talent of the Year

🥈 2017 #TotalAFCON silver medal

🏅 2017 & 2018 African Footballer of the Year



African legend in the making. What a journey! pic.twitter.com/eRTZQpYu2B — CAF (@CAF_Online) June 15, 2020

​وحرص عدد من المشاهير على تهنئة محمد صلاح بعيد ميلاده، ومن أبرزهم رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الذي كشف عن مفارقة تجمعه به، وهي أن أعياد ميلادهما تتزامن في يوم واحد.

وداعب ساويرس صلاح: "كل سنة وأنت طيب يا بطل.. عيد ميلادى معاك النهارده.. وتعيش دايما رافع راسنا وعلم مصر مرفرف فوقك".

كل سنة وانت طيب يا بطل عيد ميلادي معاك النهارده و تعيش دايما رافع راسنا و علم مصر مرفر فوقك ! https://t.co/z1NwWVJWcB — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) June 15, 2020

​يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزي سيخوض أولى مبارياته بعد عودة الدوري الإنجليزي، في 21 من يونيو/ حزيران الجاري، أمام فريق إيفرتون. وأوضحت تقارير إنجليزية، مساء أمس، أن محمد صلاح قد يغيب عن تلك المباراة، إذ تعرض لإصابة عضلية، أثناء خوضه المران الجماعي مع الريدز.