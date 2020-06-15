برشلونة يحسم مصير سواريز الأيام المقبلة

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني، سيحسم مصير مشاركة مهاجم الفريق، الأوروغواياني لويس سواريز، خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مدرب البارسا، كيكيو سيتيان، قوله إنه لم يتخذ بعد قرارا إذا كان سواريز مستعدا للعودة إلى التشكيلة الرئيسية للفريق.

ومن المقرر أن يستضيف برشلونة ليجانيس في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.

وكان مدرب البارسا قد بدأ مباراة الفريق السابقة أمام ريال مايوركا بثنائي الهجوم ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان، ووظف مارتن بريثيوت في تشكيلة الهجوم.

وكان سواريز متاحا أمام مدرب الفريق إلا أنه لم يستعين به إلا في آخر 30 دقيقة من زمن اللقاء الذي انتهى بفوز البارسا برباعية نظيفة.

وكان سواريز، الذي سجل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، من المقرر أن يغيب في البداية عن غالبية مباريات برشلونة الحالية، بعد خضوعه لجراحة في الركبة في يناير قبل تعليق الموسم بسبب جائحة "كوفيد 19" في مارس.

وقال سيتيان للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الاثنين "لم أقرر ما إذا كان لويس سواريز سيبدأ غدا، يجب أن أتحدث معه".

وتابع بقوله "يجب أن نكون حذرين للغاية، من الطبيعي أن تكون هناك إصابات عضلية بعد فترة توقف طويلة للإصابة".

واستمر مدرب برشلونة بقوله "لعب غريزمان كل مباراة تقريبًا، صحيح أن هناك المزيد من اللاعبين الآن ويجب تبادل الدقائق، سيستمر غريزمان في لعب دور قيادي، إنه لاعب مهم".

وقال سيتيان: "باستثناء حالات محددة للغاية بسبب تسلسلهم الهرمي، لا أعتبر اللاعبين مبتدئين أو بدلاء. أريد أن يشارك الجميع... يمكن لأي لاعب أن يكون في الملعب منذ البداية."

وأردف مدرب برشلونة بقوله "عامل التدوير الجديد، سيكون عاملاً حيث ستؤدي أزمة المباراة إلى إرهاق اللاعب".

واستمر بقوله "الفكرة هي اجراء تغييرات وستكون هناك تغييرات مع مرور الألعاب، سنرى كيف يؤثر التعب على اللاعبين".

واستدرك قائلا "وظيفتي هي محاولة إقناعهم جميعًا بنهاية الموسم في أفضل حالة حتى لا يتأثر الأداء بالدقائق."

​ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل 10 مباريات، وقال سيتيان إن هذا لا يجعل أن هناك مجال للخطأ في سباق اللقب.

وتابع المدرب ذو الـ61 عاما: "لا أعرف العامل الذي سيكون الأكثر حسما في الدوري الإسباني، ما علينا القيام به هو الفوز".

واستمر بقوله "ستكون معركة نعلم فيها أن الخسارة غير مقبولة."