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    الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي

    مساعد كلوب يكشف سر تفوق محمد صلاح

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    رياضة
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    استغل المدرب المساعد في صفوف ليفربول، توماس جرونيمارك، الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر، ليشيد باللاعب ويكشف سر نجاحه.

    وبحسب ما نشره موقع "فيلجول"، قال جرونمارك: "محمد صلاح لاعب عظيم ومجتهد وشغوف بكرة القدم ويهتم بكل شيء في التدريبات ويتعلم سريعا".

    وتابع "أما على المستوى الشخصي فهو شخص محترم ومتواضع ودائما يبتسم في وجهك، هو مختلف عن لاعبين آخرين لذلك كل هذه الأمور هي أسباب نجاحه مع الفريق".

    وأضاف جرونيمارك "إذا كنت تريد معرفة جودة صلاح أنظر إلى مدى التطور الذي وصل إليه، أنا أعرفه جيدا منذ أن كان في بازل وتشيلسي هو دائما يبهرني بمثل ما أبهرني في التدريبات لأول مرة رأيته فيها عندما أنضممت لليفربول".

    محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ولفر هامبتون، 23 يناير/ كانون الثاني 2020
    © REUTERS / CARL RECINE
    صحيفة: محمد صلاح يتكفل بتجهيز منشأة طبية لعلاج مصابي كورونا في قريته
    وأكمل مساعد كلوب "محمد صلاح يقوم بأشياء رائعة في التدريبات والملعب وما زال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته".

    وواصل جرونمارك "صلاح نجح في دخول قلوب مشجعي ليفربول والجميع هنا يحبه مثلما يحدث في مصر أعلم أنه هناك بمثابة بطل شعبي ويقدم الكثير لبلاده بعد أن قادهم للتأهل لكأس العالم، كما يمثل بلاده بشكل جيد في أوروبا ويعكس صورة رائعة عنها".

    وأتم توماس جرونيمارك "أتمنى له التوفيق في عامه الجديد وأن يحقق المزيد من البطولات مع ليفربول وأن يواصل النجاح معنا وأن يفوز بالكرة الذهبية يوما ما لأنه يستحقها".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الرياضة, الدوري الإنجليزي, مصر, ليفربول, محمد صلاح
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