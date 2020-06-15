مساعد كلوب يكشف سر تفوق محمد صلاح

استغل المدرب المساعد في صفوف ليفربول، توماس جرونيمارك، الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر، ليشيد باللاعب ويكشف سر نجاحه.

وبحسب ما نشره موقع "فيلجول"، قال جرونمارك: "محمد صلاح لاعب عظيم ومجتهد وشغوف بكرة القدم ويهتم بكل شيء في التدريبات ويتعلم سريعا".

وتابع "أما على المستوى الشخصي فهو شخص محترم ومتواضع ودائما يبتسم في وجهك، هو مختلف عن لاعبين آخرين لذلك كل هذه الأمور هي أسباب نجاحه مع الفريق".

وأضاف جرونيمارك "إذا كنت تريد معرفة جودة صلاح أنظر إلى مدى التطور الذي وصل إليه، أنا أعرفه جيدا منذ أن كان في بازل وتشيلسي هو دائما يبهرني بمثل ما أبهرني في التدريبات لأول مرة رأيته فيها عندما أنضممت لليفربول".

وأكمل مساعد كلوب " محمد صلاح يقوم بأشياء رائعة في التدريبات والملعب وما زال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته".

وواصل جرونمارك "صلاح نجح في دخول قلوب مشجعي ليفربول والجميع هنا يحبه مثلما يحدث في مصر أعلم أنه هناك بمثابة بطل شعبي ويقدم الكثير لبلاده بعد أن قادهم للتأهل لكأس العالم، كما يمثل بلاده بشكل جيد في أوروبا ويعكس صورة رائعة عنها".

وأتم توماس جرونيمارك "أتمنى له التوفيق في عامه الجديد وأن يحقق المزيد من البطولات مع ليفربول وأن يواصل النجاح معنا وأن يفوز بالكرة الذهبية يوما ما لأنه يستحقها".