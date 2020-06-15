نجم النصر السعودي ينشر صورته برفقة أسد ضخم

نشر نجم منتخب المغرب و"النصر" السعودي، عبد الرازق حمدالله، صورة له بجانب أسد ضخم.

وتصدر النجم المغربي قائمة أفضل لاعب في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين وفقا لاختيارات الجماهير.

وشارك في الاستفتاء الذي أجراه موقع "دوري بلس" الرسمي، ما يزيد عن 30 ألف مشجع، وحصل اللاعب على 37.9% من الأصوات.

View this post on Instagram ❤️🦁❤️ A post shared by Hamdallah Abderrazzak (@abderrazak_hamdallah) on Jun 14, 2020 at 11:34pm PDT

ويقدم حمدالله مستويات رائعة مع "النصر" السعودي، حيث سجل 18 هدفا يتصدر بهم ترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم.

يذكر أن الاتحاد السعودى لكرة القدم، حدد الرابع من أغسطس/ آب المقبل موعدا لاستئناف النشاط الرياضي في المملكة.