الإعلان عن موعد إقامة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

ذكرت عدة تقارير إعلامية أن الاتحاد الأمريكي للتنس قرر إقامة بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام بدون جماهير تزامنا مع تفشي جائحة كورونا، رغم مخاوف بعض اللاعبين البارزين من المشاركة بسبب الوباء.

وتوقعت مجلة "فوربس" موافقة اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات على خطة إقامة البطولة بين 31 أغسطس/آب و13 سبتمبر/أيلول في نيويورك.

وقال مصدر للمجلة ذاتها إن "اتفاق الاتحاد الأمريكي للعبة مع اتحادي المحترفين والمحترفات بات وشيكا".

ولم يرد الاتحاد الأمريكي على الفور على طلب من "رويترز" عبر البريد الإلكتروني للتعليق، حسبما نشرت الوكالة العالمية.

وتوقفت منافسات تنس المحترفين منذ مارس/ آذار بسبب جائحة كورونا، وتضرر جدول البطولات بشدة وسيمتد التوقف حتى أغسطس.