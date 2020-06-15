مورات ياكين: لم أتوقع نجاحات محمد صلاح وأتمنى رؤيته في الريال أو برشلونة

قال المدرب السويسري مورات ياكين، الذي كان أول من قدم اللاعب المصري محمد صلاح إلى كرة القدم الأوروبية، بعد انضمامه من المقاولون العرب إلى صفوف بازل عام 2012، إنه لم يتوقع ما حققه صلاح من نجاحات.

جاء ذلك خلال مقابلة مع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، تحدث فيها عن انطلاقة محمد صلاح وكواليس مشواره الكروي والتدريبي، وقال: "عندما انتقل محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي استطاع أن يقدم نفسه من جديد بعد تجربة تشيلسي ، فنجح في تسجيل وصناعة الأهداف مع فيورنتينا ثم روما واكتسب المزيد من الخبرات في الأجواء الأوروبية حتى جاء وقت العودة للدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة ليفربول".

وتابع المدير الفني السابق لبازل السويسري: "لم أتوقع في بادئ الأمر كل هذه النجاحات التي حققها محمد صلاح، لقد كان في بداية المشوار، لكنه كان يعرف أهدافه جيدا، والآن هو يعرف الطريق إلى المجد"، مضيفا: "لقد لعب في الدوري الإيطالي، ولا أعتقد أن الدوري الألماني يناسب أسلوب لعب محمد صلاح، لكنه قادر على الأداء في أي مكان، أما الدوري الإسباني فسيكون وجهة رائعة ولكن لأحد الكبيرين ريال مدريد أو برشلونة".

وقال مورات ياكين: "أعتقد أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، نجح في احتواء محمد صلاح منذ اللحظة الأولى، فأصبح ليفربول هو بيته وهو ما جعله يقدم هذا الأداء الكبير"، مضيفا: "لذلك فصلاح سعيد جدا مع ليفربول ونجح في حصد بطولات كبرى".