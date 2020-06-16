"فيتامين الشمس"... استعدادات استثنائية من رونالدو لنهائي كأس إيطاليا... صورة

كشف البرتغالي، كريستيانو رونالدو عن استعدادات استثنائية من جانبه لنهائي كأس إيطاليا غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يواجه فريق يوفنتوس منافسه نابولي في نهائي كأس إيطاليا على الملعب الأولمبي في العاصمة روما.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" وهو يحصل على "حمام شمس" قبل خوضه التدريبات الإعدادية لنهائي كأس إيطاليا.

View this post on Instagram Get some Vitamin D ☀️ A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 15, 2020 at 10:37am PDT

وعلق الدون على الصورة بقوله "الحصول على قدر من فيتامين د".

وكان يوفنتوس قد تأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان، رغم تعادلهما سلبيا وإهدار رونالدو ركلة جزاء، في مباراة الإياب، بعد أن استفاد فريق السيدة العجوز من تسجيل هدف خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.