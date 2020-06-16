مصارع أمريكي يدعو ماكغريغور للنزال

دعا مصارع الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الأمريكي توني فيرغسون، الإيرلندي كونور ماكغريغور للقتال بعد إعلان اعتزاله رياضة المصارعة المختلطة.

وكتب فيرغسون على صفحته في إنستغرام سنعيد "UFC" إلى عظمتها السابقة.

يذكر أن الإيرلندي كان قد أعلن في وقت سابق عن اعتزاله وتحديدا في مارس/ آذار من العام الماضي، ليعود عن اعتزاله بعد شهر.

​وفي سجل ماكغريغور، في هذه الرياضة 22 انتصارا و4 هزائم.