بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني بفوزه 1-0 على بريمن

حقق بايرن ميونيخ لقبه الـ 30 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه 1-0 على مستضيفه فيردر بريمن، اليوم الثلاثاء.

وحسب "رويترز"، يتفوق العملاق البافاري بعشر نقاط على بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له ثلاث مباريات وهو فارق يستحيل تعويضه.