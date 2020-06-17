الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصدر قرارا عاجلا بشأن فعالياته

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء 17 يونيو/حزيران، قرارا عاجلا بشأن فعالياته وأنشطته.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفقا لما نشرته قناة "الرياضية" السعودية، إنه يشعر بعدم الراحة وأنه سيكون من غير المناسب تنظيم حفل الجوائز السنوي في ظل تأثيرات فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الذي تسبب في وفاة مئات الآلاف حوال العالم.

وأوضح الاتحاد أن المكتب التنفيذي للاتحاد اتخذ قرارا بإلغاء الفعالية المقرر فيها توزيع جوائز الأفضل، والتي كان من المقرر إقامتها في قطر ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "تأثير جائحة كوفيد-19 لم يقتصر على حياة الناس في كافة أرجاء العالم، بل إنه أيضاً تسبب بتحديات فريدة من نوعها للرياضة وكرة القدم، وكذلك فقد فقدنا مئات الآلاف من الأرواح، ليس فقط في قارة آسيا بل في كل أرجاء العالم".

وتابع رئيس الاتحاد، قائلا: "هذا الأمر جعلنا نعيد النظر بإقامة ليلة احتفالية، خاصة وأننا نريد أن نظهر الاحترام والتعاطف للذين فقدوا حياتهم وعائلاتهم وأصدقاءهم، في مثل هذه الظروف الصعبة".

ولفت الشيخ سلمان إلى التحديات التي تواجه اللاعبين والاتحادات الوطنية الأعضاء في مثل هذه الظروف.