تحد صعب للاعب نادي أرسنال حيال كل انتصار في الدوري

قال هيكتور بيليرين مدافع أرسنال، اليوم الأربعاء، إنه سيتعهد بزراعة ثلاثة آلاف شجرة لكل انتصار لفريقه في مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لنهاية الموسم لإلقاء الضوء على الحاجة لمواجهة تغير المناخ.

وقال الدولي الإسباني عبر تويتر: "لكل انتصار هذا الموسم سأزرع ثلاثة آلاف شجرة للمساعدة في مكافحة مشاكل انبعاثات الكربون".

ويتعاون بيليرين مع مؤسسة وان تري بلانيت غير الهادفة للربح التي تنظم مشاريع لزراعة الأشجار وتزيد من الوعي بالدور الحيوي الذي تلعبه الأشجار في ضبط مناخ الكوكب والنظم البيئية.

وسيتم زراعة الأشجار في غابات الأمازون التي تعاني من خطر مستمر لقطعها.

وقال مدافع أرسنال عبر صفحته لجمع التبرعات لهذا الشأن: "أهتم بشدة بإحداث تأثير إيجابي للأجيال القادمة".

For every @Arsenal game we win this season I will plant 3,000 trees to help combat the carbon emissions issues we have. Follow the link to learn more on how you can get involved by planting a tree with me @onetreeplanted 🌳https://t.co/mQSqqGc7R5 pic.twitter.com/d0J9OGa1jO — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) June 17, 2020

و أضاف: "نحن بحاجة لأماكن صحية للعب في الهواء الطلق وحيث يمكن أن يزدهر التنوع البيولوجي في الطبيعة. بفضل دعم الفريق والجماهير يمكننا زراعة الكثير من الأشجار معا".

وسيلتقي أرسنال خارج أرضه، في وقت لاحق اليوم، مع مانشستر سيتي في أول مباراة بالدوري الممتاز بعد فترة توقف لمدة مئة يوم بسبب جائحة فيروس كورونا.