نقل نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبورغ إلى 2022 والسلطات تعلق

أكد اتحاد الاتحادات الأوروبي لكرة القدم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا في سان بطرسبورغ إلى 2022.

أعلن اتحاد الاتحادات الأوروبية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في سان بطرسبورغ، المقرر عقدها عام 2021، لمدة عام.

من جهة ثانية تعتقد سلطات سان بطرسبورغ أن نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من 2021 إلى 2022 لن يسبب صعوبات للمدينة، وفقا لنائب حاكم المدينة فلاديمير كيريلوف.

وقال كيريلوف ردا على طلب للتعليق على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:

"سلطات سات بطرسبورغ مستعدة لضمان تنظيمها بالكامل بالالتزامات المسندة، لن يسبب النقل صعوبات كبيرة".

ووفقًا له، في عام 2022 تخطط المدينة أيضًا لعقد بطولة العالم للكرة الطائرة بين فرق الرجال، لكن هذه الأحداث لن تتداخل مع بعضها بعضا.

وقال: "في عام 2022، نخطط لاستضافة مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال. هذه بطولة حساسة إلى حد ما وتتطلب إعدادًا واسعًا.