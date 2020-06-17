فيديو... أهداف مباراة مانشستر سيتي وأرسنال 3-0 في الدوري الإنجليزي

استأنف مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي، بالفوز على ضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة في الجولة 28 من المسابقة.

سجل أهداف السيتزن رحيم سترلينج في الدقيقة 47 من الشوط الأول وكيفين دي بروين من ركلة جزاء وفيل فودين في الدقيقتين 51 و92.

بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي وصافة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بينما يقبع أرسنال في المركز التاسع برصيد 40 نقطة.