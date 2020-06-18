وضع إيسكو يقلق جماهير ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن لاعب وسطه إيسكو سيغيب عن مباراته المقررة، اليوم الخميس، أمام بلنسية بسبب إصابته في العضلات الخلفية للفخذ الأيمن.

ولم يكشف النادي عن مدة غياب اللاعب عن صفوفه جراء الإصابة، لكن وسائل إعلام إسبانية قالت إنه يتوقع أن يغيب عن مباراة اليوم أمام بلنسية إلى جانب مباراة الأحد المقبل في مواجهة ريال سوسيداد في ملعب الأخير.

ولم يشارك إيسكو مع ريال في أي مباراة رسمية منذ فوز النادي الملكي بهدفين مقابل لا شيء على منافسه الأكبر برشلونة في مارس/آذار الماضي، وكان ضمن تشكيلة المباراة المقبلة قبل تعرضه للإصابة واستبعاده.

ويتخلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن برشلونة حامل اللقب وصاحب الصدارة، لكن النادي الملكي لعب مباراة أقل من غريمه الأكبر.